Компания Apple презентовала новые устройства

30.10.2018 21:23



По прошествии некоторого времени после появления на рынке новых iPhone американская корпорация Apple представила 3 новинки, презентация состоялась во вторник, 30 октября, в Бруклине (Нью-Йорк, Соединенные Штаты). Сначала Тим Кук (генеральный директор компании Apple) представил новую модель ноутбука MacBook Air, получившую дисплей Retina и ставшую лучше предшествующей модели. Цена тоже выросла до 1199 долларов за версию с 128 Гб памяти; 1399 долларов - с объемом памяти в 256 Гб. Кроме того, был показан системный блок Mac Mini, цена на который начинается с отметки в 799 долларов.



Во второй части презентации был представлен новый iPad Pro, при этом старый iPad не будет снят с продаж. Планшет самой недорогой модификации с 64 Гб памяти можно будет приобрести за 799 долларов. Для желающих иметь диагональ 12,9 дюймов, при покупке нужно будет заплатить уже 999 долларов, пишет gazeta.ru.