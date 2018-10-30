Собянин поблагодарил жителей Москвы за честную оплату проезда

30.10.2018 17:11



Сергей Собянин объявил благодарность жителям Москвы, которые своевременно платят за свой проезд в наземном транспорте, сообщают Известия. В своем твитере Мэр столицы объявил благодарность тем жителям, которые бесприкословно оплачивают свой проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях, так же он сообщил, что эти средства идут на зарплаты водителей, обслуживание транспорта и его уборку. По данным градоначальника, после ликвидации турникетов в наземном транспорте жители столицы стали экономить до 20 минут личного времени. Напомним, что наземный транспорт Москвы стал работать без турникетов с 1 сентября 2018 года.