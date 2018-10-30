Под мексиканской пирамидой Луны нашли вход в «загробный мир»‍

30.10.2018 16:47



Археологи просканировали Пирамиду Луны и обнаружили под ней туннель, который когда-то использовали ацтеки в ритуальных целях, сообщает PLANET TODAY. Туннель расположен на глубине порядка 8 метров, длинной в 15 метров и заканчивается он камерой. По данным ученых эту пирамиду возвели в 200-450 годах нашей эры. Одним из важнейших ее элементов является лестница, которая направляется к Дороге мертвых. На вершине пирамиды расположена ритуальная площадка, которая предназначалась для жертвоприношений.