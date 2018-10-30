Около 75% территории Венеции ушло под воду из-за шторма

30.10.2018 14:08



Значительное усиление ветра привело к резкому повышению уровня воды, сообщают Известия. Порядка 75% территории города погрузилось в воду. Самый высокий уровень воды, затопленных территорий, составил 156 см. Даже самая главная достопримечательность города – площадь Сан-Марко, оказалась затоплена. Так же уже известно, что уровень воды постепенно начинает снижаться. Сообщается, что это самое сильное наводнение произошедшее с 2012 года.