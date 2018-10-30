В Мексике задержаны мигранты из Гондураса, которые идут в США

30.10.2018 09:26



В Мексике задержали двух человек из огромной толпы мигрантов Гондураса, которые с каждым днем все ближе подходят к США, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Один из двоих – несовершеннолетний, еще одному – 22года. Причиной, по которой мигрантов задержали, стало вооруженное нападение на мексиканских полицейских. Они пытались использовать огнестрельное оружие (пистолет «Глок»), однако, к счастью, оружие нападавших заело. Инцидент обошелся без раненых.