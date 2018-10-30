Ученые нашли самый большой глубоководный детский сад с более чем 1000 осьминогами

30.10.2018 07:44



В водах у побережья Калифорнии ученые, исследующие морские глубины, находят целый мир чудес цефалоподов: огромное количество осьминогов, сжимающихся над яйцами, в трещинах вымершего подводного вулкана, пишет ScienceAlert.

Количество особей в одном месте достигает порядка 1000 штук, область на подводной горе Дэвидсон теперь известна, как самый большой глубоководный детский сад осьминогов из когда-либо обнаруженных.

«Это никогда не было обнаружено на западном побережье США», - сказал Чад Кинг, ведущий исследователь судна Nautilus.

По мере того, как ученые перемещали свой подводный аппарат Геркулес с дистанционным управлением через воду на глубине 3,2 км, они заметили невиданные ранее скопления осьминогов Muusoctopus robustus. По оценкам, 99% из них, оказались, матерями, прижавшимися вверх дном, чтобы защитить яйца, которые они заложили в трещинах в скале.

«Мы спустились по восточному флангу этого небольшого холма, и вот тогда - бум - мы начали видеть здесь десятки десятков, десятки, десятки осьминогов повсюду», - сказал Кинг.

Количество осьминогов беспрецедентно. Осьминоги в значительной степени известны как одиночные животные, и редко можно обнаружить группу из них в одном месте (хотя недавние данные свидетельствуют о том, что они могут быть не такими одинокими, как мы думали).

Также, на подводной горе Дэвидсон исследователи заметили, что вода, казалось, «мерцала» вокруг осьминогов; это указывает на то, что изнутри вулкана просачивается более теплая вода, хотя им понадобятся измерения температуры, чтобы убедиться в этом. Если температура воды будет проверена, это может означать, что осьминоги намеренно ищут более теплую воду для инкубации своих яиц.