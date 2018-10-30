NASA скрыло от зрителей пролетающий объект за бортом МКС

30.10.2018 01:10



Камеры наблюдения МКС зафиксировали странную аномалию.

Видео, транслируемое с борта Международной космической станции, спровоцировало интерес у энтузиастов-охотников за НЛО из-за необычной графической аномалии.

Канал Secureteam10, являющийся одним из самых популярных на YouTube по теме НЛО, опубликовал видео, на котором виден движущийся прямоугольник. При этом были использованы кадры с бортовой камеры МКС, с которой NASA проводило прямую трансляцию.

В Сети мнения пользователей разделились. Кто-то предположил, что видео было специально «размыто» и что квадрат является пикселем перекрытия реального объекта, который NASA пыталось скрыть от зрителей. «Около орбиты присутствует много космического мусора, скорее всего, это космический мусор», – сообщил другой пользователь. Были высказаны и такие предположения как «белый айсберг», «НЛО», «облако»…

Но большинство пользователей сошлись во мнении: специалисты НАСА скрывают действительность, за бортом МКС пролетает неопознанный объект.