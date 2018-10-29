"Белые каски" проводят съёмки для провокации с химоружием в Сирии

29.10.2018 23:09



Организация "Белые каски" проводит постановочные съемки нападения с применением химического оружия в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, пишет RT. По его словам, данные кадры в последствии будут использованы во время провокаций, направленных на то, чтобы обвинить правительственные силы Сирии в применении химоружия на территории провинции. Также, по его словам, члены организации уже доставили в Алеппо отравляющие химические вещества для проведения провокационных акций из Идлиба.