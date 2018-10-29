Twitter планирует избавиться от кнопки like

29.10.2018 22:52



Как сообщил основатель социальной сети Twitter Джек Дорси, вскоре, Twitter может отказаться от использования кнопки "like", пишет РИА Новости. Дорси рассказал, что лично ему, данная кнопка не особенно нравится, и, возможно, будет принято решение об ее удалении из социальной сети. Ранее, данная кнопка заменила собой другую кнопку Twitter, которая позволяла пользователям сохранить понравившееся сообщение, чтобы позже вернуться к его прочтению.