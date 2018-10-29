Меркель больше не будет баллотироваться на пост канцлера Германии

29.10.2018 20:47



Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что данный срок на занимаемом ей посту станет последним, пишет Интерфакс. По ее словам, она больше не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии, выборы которого состоятся в 2021 году. Также, по словам пресс-секретаря Ангелы Меркель Штеффена Зайберта, канцлер не собирается занимать руководящую должность в Европейском союзе.