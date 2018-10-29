Автор песен Лепса и Орбакайте погиб в ДТП

29.10.2018 20:36



Во время ДТП в Подмосковье погиб автор известных песен Владимир Бородин. Его перу принадлежат такие хиты, как "До станции Зима", "Слезы на ладонях", "Ангел-хранитель", "Поздний вечер в Сорренто" и многие другие, пишет ТАСС. О гибели автора рассказал его соавтор, поэт и продюсер Николай Бирюков. По его словам, во время поездки Бородина в Солнечногорск, произошло столкновение с фурой. Вместе в ним в машине находились его сын и невестка, которые, в настоящее время, находятся в реанимации.