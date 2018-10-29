СМИ сообщили об отправке 5 тысяч военных на границу США с Мексикой

29.10.2018 19:54



Массовое шествие мигрантов через Мексику к границе с США вызвало ответные меры правительства США, сообщает RT. Порядка 5 тысяч военнослужащих Америки выдвинулось на границу с Мексикой, с целью не допустить незаконного проникновения мигрантов. По ранее полученным данным известно, что среди мигрантов, приближающихся к США, очень солидный процент преступников. Подчеркивается, что военные, которых направили к границе, не являются частью боевых войск, а составляют вспомогательные отряды. Среди них, в основном, инженеры и медики.