В МИД рассказали о последствиях вступления Украины и Грузии в НАТО

29.10.2018 18:56



Вступление Грузии и Украины в НАТО грозит России большими военно-экономическими проблемами, заявил представитель МИД России, сообщают РИА новости. Также он заявил, что после вступления этих двух стран в НАТО, России придется строить оборонительный рубеж вблизи Сочи. Для вступления в НАТО Грузии и Украине придётся соблюсти ряд требований и ответить многим критериям, что, по мнению некоторых экспертов, может потребовать серьёзных временных затрат. Так, для Украины, примерный срок для достижения этих требований составляет, примерно, 20 лет.