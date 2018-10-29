Правообладатель образа «Ждуна» подал иск к Первому каналу

29.10.2018 18:43



Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск в размере 3 млн. рублей в отношении «Первого канала», сообщают РИА новости. Компания-правообладатель разместила претензию в адрес федерального телеканала, за незаконное использование образа. Ранее правообладатель выиграл подобное разбирательство против компании «Мегафон», выручив 8,6 млн. рублей. На текущий момент в производстве Арбитражного суда находится несколько десятков подобных исков к различным компаниям и организациям, где фигурирует образ «Ждуна».