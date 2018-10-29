Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 549%

29.10.2018 16:48



Рост стоимости акций во многом обязан мощным показателям отчётности компании, сообщает РБК. Компания в третий раз многократно превысила предполагаемый уровень доходности. Сервис «Яндекс.Такси» стал прибыльным. Компания «Яндекс» очень мощно развивается по всем направлениям деятельности, а за последние пару лет были запущены успешные, на данный момент, сервисы и службы. Биржевые специалисты практически единогласно делают ставку на успешное развитие компании в ближайшие пару-тройку лет.