Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"

29.10.2018 15:58



Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» лишился лицензии на право осуществления образовательной деятельности, сообщает «ТАСС». Решение было принято Арбитражным судом и под приказом Рособрнадзора. На данный момент ВУЗ обязан остановить образовательную деятельность, а также обеспечить обучающимся в данном ВУЗе возможность перевестись в другое высшее учебное заведение, с сохранением условий учёбы, размера оплаты за учебу и так далее.