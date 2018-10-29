Началась подготовка к встрече Путина и Трампа в Париже

29.10.2018 13:17



Началась проработка повестки, в которой речь идет о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Франции. Как передает ТАСС, об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, как он отметил, о какой-то определенной конкретике речи пока не идет, однако известно, что встреча лидеров состоится «на полях большого международного мемориального мероприятия».