Американские базы беззащитны перед ракетами России

29.10.2018 09:53



Сотрудники Центра стратегических и бюджетных оценок США решили напомнить об угрозе, которая исходит от крылатых ракет и беспилотников России и Китая, передает Газета.ру со ссылкой на The National Interest. Издание пишет, что Вашингтон забыл о данной угрозе, уделяя больше времени вопросу баллистических ракет. В то время как Россия и Китай занимаются наращиванием запасов управляемого оружия, представляющего угрозу для США.