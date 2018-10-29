Самолет США провел разведку около побережья Крыма

29.10.2018 08:53



Американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США совершил разведывательный вылет, двигаясь вдоль черноморского побережья России, передает РИА Новости со ссылкой на PlaneRadar.

По информации ресурса, самолет с бортовым номером 168438 обследовало Крымский полуостров и берег Краснодарского края. Кроме этого, как свидетельствуют данные ресурса, борт приближался к берегу на 35 км.

За последнее время это не первый случай, когда около границ России были зафиксированы зарубежные самолеты или беспилотники. Речь идет, в том числе, и о Крыме и Краснодарском крае. Российское Министерство обороны же несколько раз обращалось к США с призывом не делать подобные операции, но Вашингтон отвечал категорическим отказом.