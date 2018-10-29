В Грузии пройдет второй тур президентских выборов

29.10.2018 07:14



После обработки 98,25% бюллетеней ЦИК Грузии сообщил, что никто из кандидатов на пост президента страны не набрал необходимых 50% голосов избирателей, в связи с чем, в Грузии состоится второй тур голосования, пишет РИА Новости. Во втором туре примут участие Саломе Зурабишвили, набравшая 38,6% голосов, которую поддерживает партия "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе, который ранее был соратником Михаила Саакашвили. За него проголосовали 37,75% пришедших на выборы. По данным ЦИК явка на президентские выборы в стране составила 46,74%.