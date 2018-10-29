В сети появились изображения российского боевого вертолета будущего

29.10.2018 05:58



В американском журнале Defence Blog появились изображения новейшего российского боевого вертолета, пишет РИА Новости. Каким образом в распоряжении издания оказались эти снимки неизвестно, однако, по сообщению журнала, в настоящее время разработчики машины занимаются улучшением ее показателей в скорости и аэродинамике. Также, издание сообщает, что российская новинка будет оснащена убираемым шасси, крыльями и системой инфракрасного подавления техники предполагаемого противника. Сообщается, что скорость машины будет составлять порядка 700 км/ч.