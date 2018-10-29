В Краснодарском крае львица напала на девочку

29.10.2018 05:34



Глава пресс-службы следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Трифанова сообщила, что после нападения львицы на маленькую девочку во время выступления возбуждено уголовное дело, пишет Интерфакс. Инцидент произошел в селе Успенское Краснодарского края. Во время представления передвижного цирка одна из львиц через сетку нанесла повреждения девочке, которая находилась в первом ряду. В результате ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.