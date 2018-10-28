Владелец ФК "Лестер" находился на борту упавшего вертолета

28.10.2018 09:02



В субботу, на парковке стадиона, где проходил матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу "Лестер" - "Вест Хэм", потерпел крушение вертолет владельца клуба "Лестер" Вишае Шривадданапрабхи, пишет ТАСС. Крушение произошло сразу после взлета из-за того, что пилот не справился с управлением. На данный момент сведений о пострадавших нет, однако, по предварительной информации, владелец "Лестера" находился на борту.