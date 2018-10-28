Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ОКТ, 15:39 МСК
USD (ЦБ)    65,6345
EUR (ЦБ)    74,6658

28 ОКТ, 15:39 МСК
USD (ЦБ)    65,6345
EUR (ЦБ)    74,6658

Владелец ФК "Лестер" находился на борту упавшего вертолета

28.10.2018 09:02
Владелец ФК "Лестер" находился на борту упавшего вертолета

В субботу, на парковке стадиона, где проходил матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу "Лестер" - "Вест Хэм", потерпел крушение вертолет владельца клуба "Лестер" Вишае Шривадданапрабхи, пишет ТАСС. Крушение произошло сразу после взлета из-за того, что пилот не справился с управлением. На данный момент сведений о пострадавших нет, однако, по предварительной информации, владелец "Лестера" находился на борту.

Меркель по-русски задала вопрос Путину про пальто
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка
Экономика

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 8

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика 1

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты
Экономика

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки
Наука и технологии

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Узнай, страна

В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»

В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»

Несмотря на санкции украинских властей, сотрудничество курян с соседним государством продолжится

Несмотря на санкции украинских властей, сотрудничество курян с соседним государством продолжится

Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику

Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику

Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету?

Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету?

Новости СМИ

Новости дня

09:39 На Украине предлагают взрывать российские склады с боеприпасами На Украине предлагают взрывать российские склады с боеприпасами
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
09:31 Россия хочет получать экономическую помощь от США Россия хочет получать экономическую помощь от США
09:21 Елизавета Туктамышева выиграла Гран-при Skate Canada Елизавета Туктамышева выиграла Гран-при Skate Canada
08:51 Меркель по-русски задала вопрос Путину про пальто Меркель по-русски задала вопрос Путину про пальто
01:09 Огромный зеленый НЛО над поверхностью Юпитера обнаружили пользователи Сети на снимках NASA Огромный зеленый НЛО над поверхностью Юпитера обнаружили пользователи Сети на снимках NASA Видео
27 ОКТ, 12:04 Йеллоустон не попал в список самых опасных вулканов США Йеллоустон не попал в список самых опасных вулканов США
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
27 ОКТ, 10:50 Трамп назвал свое президентство худшим вариантом для России Трамп назвал свое президентство худшим вариантом для России

Узнай, страна!

26 ОКТ, 14:24 В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз» В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
26 ОКТ, 07:29 Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику
26 ОКТ, 01:43 Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету? Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету?
26 ОКТ, 01:00 В Удмуртии стартовал серийный выпуск российской медтехники для лечения инсульта В Удмуртии стартовал серийный выпуск российской медтехники для лечения инсульта
26 ОКТ, 00:57 В Челябинске выпустили уникальный подъемный кран-вездеход для работы в условиях Крайнего Севера В Челябинске выпустили уникальный подъемный кран-вездеход для работы в условиях Крайнего Севера
25 ОКТ, 11:10 В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
24 ОКТ, 17:04 Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала
23 ОКТ, 12:47 Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок
22 ОКТ, 08:50 Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter