Сегодня в России отмечают 3 праздника

27.10.2018 10:10



27 октября в России отмечают Всероссийский день гимнастики, Всемирный день аудиовизуального наследия и церковный праздник памяти святой преподобной Параскевы Сербской, пишет Pronedra.ru.

В народе этот день называют "Параскева Грязнуха", "Параскева Пятница", "Льняниха" или "Трепальница". Это было время грязи и бездорожья, отсюда и название "Гразнуха". Также, в этот день начинали трепать лен и готовиться к зимним работам, поэтому Параскеву многие считали покровительницей женских зимних видов деятельности. Кстати, в этот день нельзя было стирать и прясть, а вот всякая работа, связанная с шитьем, приветствовалась.

Если этот праздник выпадал на пятницу, то женщины на Руси праздновали особый праздник - Параскеву Пятницу, который имел особое отношение к беременным женщинам, так как Параскева считалась их покровительницей. Чтобы не потерять ее благословение и помощь в родах, беременные не расчесывали волосы по пятницам. Также в народе говорили, что если много смеяться в пятницу, то в старости, придется много плакать.