Клейменов пригласил ведущую NBC Мегин Келли работать на Первом канале
27.10.2018 09:34
Во время эфира программы "Время" ее ведущий, а также глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов пригласил работать в программе популярную американскую телеведущую Мегин Келли, которую телеканал NBС уволил за расистские высказывания, пишет RT. Клейменов заявил, что причины, по которым уволили Келли являются надуманными и пообещал ей "любовь миллионов российских мужчин и зависть миллионов женщин", если она приедет работать в Россию.
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если всех уволенных по надуманным причинам на работу на 1 канал приглашать приглашалок не хватит да и самому Клейменову придется кого то уволить чтоб ее оформить ...а если она так Кириллу нравится то пусть женится на ней а не выпендривается выдавая личное желание за общее.. в общем а 1 канал это уже не ПЕРВЫЙ а просто обычная кнопка чему это голословное заявление очередное подтверждение