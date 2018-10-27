Клейменов пригласил ведущую NBC Мегин Келли работать на Первом канале

27.10.2018 09:34



Во время эфира программы "Время" ее ведущий, а также глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов пригласил работать в программе популярную американскую телеведущую Мегин Келли, которую телеканал NBС уволил за расистские высказывания, пишет RT. Клейменов заявил, что причины, по которым уволили Келли являются надуманными и пообещал ей "любовь миллионов российских мужчин и зависть миллионов женщин", если она приедет работать в Россию.