Владимир Путин пошутил над занявшей его место главой ХМАО

26.10.2018 21:33



Во время встречи российского лидера Владимира Путина с главой Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой произошла неловкая ситуация, пишет газета Известия. Губернатор по ошибке заняла место, которое было предназначено для президента. Тем не менее Владимир Путин не стал просить Комарову пересесть, просто передвинул свои бумаги, а заметив ее смущение из-за совершенной ошибки, пошутил.

«Ничего страшного. Тоже хорошее место», - сказал президент Путин.