Появилось видео задержания боевиков, собиравшихся устроить теракты в Москве

26.10.2018 20:55



Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которое прошло 26 октября текущего года, пишет ТАСС. По данным следствия, боевики, в количестве шести человек, планировали организовать террористические акты в столице. В ходе задержания у них были изъяты деньги, оружие и мобильные телефоны.