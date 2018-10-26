Суд оштрафовал The New Times на 22 миллиона рублей

26.10.2018 19:58



Московский Мировой суд обязал журнал The New Times и его главного редактора – Евгению Альбац выплатить денежный штраф, в размере 22 млн. рублей, сообщают РИА новости. Причиной явилось то, что Альбац несвоевременно предоставила данные о полученных от иностранных агентов денежных средств. Адвокат издания намерен оспорить данное решение. Если данное решение не будет отменено, либо смягчено, то журнал, скорее всего будет закрыт, так как сумма штрафа равна общему капиталу издания.