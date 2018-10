В ФАС отказались возбудить дело из-за слогана Burger King в Петербурге

26.10.2018 17:37



ФАС отказалось от возбуждения дела, в связи со слоганом сетей быстрого питания «Burger King» в Санкт-Петербурге, сообщают РИА новости. Новый слоган звучит так: «You won't starve to death in this city» (Вы не умрете от голода в этом городе), что и явилось причиной заинтересованности Федеральной службы. Причиной огласки данного происшествия явилось обращение сына блокадника Санкт-Петербурга, который встретил на Невском проспекте молодого человека, раздающего рекламные листовки, на котором была майка с изображением торговой марки Burger King и её слоганом. Его крайне возмутил контекст рекламы, после чего он обратился в контролирующие органы. Общественный совет по рекламе также рассмотрел данный случай и вынес свой вердикт о том, что неприемлемо проводить рекламные акции с подобными формулировками, в связи с историческим прошлым города.