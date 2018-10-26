ОБСЕ не обнаружила «российского военного присутствия» в Донбассе‍

26.10.2018 16:54



Специально собранная мониторинговая комиссия ОБСЕ не обнаружила на Донбассе и в Луганске присутствия российских военных, сообщает «Российская газета». На прямой вопрос о причастности России к военным действиям в Украине, Александр Хуг, заместитель председателя СММ, заявил, что он видел на вышеназванных территориях людей в военной форме с атрибутикой России, но данную атрибутику запросто можно найти в любом магазине, продающем подобное снаряжение. Также он отметил, что наблюдал на территории Донбасса и Луганска людей, на которых присутствовала атрибутика Германии, Испании и так далее. Он подчеркнул, что данный факт не служит каким-либо доказательством вины той или иной стороны.