ФАС изучит ситуацию с ростом цен на сахар‍

26.10.2018 16:37



ФАС (Федеральная Антимонопольная Служба) проведет изучение роста цен на сахар в России и даст ответ в течении 10 дней, сообщают РИА новости. Представитель ФАС - Игорь Артемьев, сообщил, что их ведомство проведет тщательный анализ и разбор сложившейся ситуации и даст соответствующий ответ. Также он заявил, что сахар является общемировым товаром, как и все основные товары, и продается на различных мировых биржах, а его цена зависит от дефицита или избытка в определенные моменты времени. Так если наблюдается дефицит сахара, то цены на него растут, в случае избытка цены, соответственно, падают.