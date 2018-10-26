Украинский чиновник попросил белорусов отказаться от русского языка

26.10.2018 14:54



Геннадий Зубко, являющийся вице-премьером Украины, предложил участникам форума регионов Украины и Белоруссии провести мероприятие, общаясь на родных для каждой из стороны языках – Белорусском и Украинском, сообщает Lenta.ru. Официальным рабочим языком встречи был назначен русский язык, но вице-премьер подчеркнул, что с радостью выступил бы на Украинском языке, а также послушал выступления Белорусских коллег на их родном языке. Белорусская сторона внимательно выслушала предложение политика, однако продолжила рабочую встречу с использованием русского языка, равно как и посол Украины в Минске, Игорь Кизим, который также предпочёл вести деловой диалог при помощи русского языка.