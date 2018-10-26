Стоимость сахара выросла на 50% за год

26.10.2018 12:52



Оптовая стоимость сахара-песка за один год увеличилась на 50% и в ЮФО достигла уровня 35,97 рубля за один килограмм. Как передает ТАСС, об этом сообщает Минсельхоз. Вместе с этим, если сравнивать с декабрем 2017 года, изменение стоимости составило 43,9%.

Кроме этого, как свидетельствуют документы Минсельхоза, розничная стоимость на сахар-песок за один год увеличилась на 5,2%: на 19 октября уровень цены находился на отметке 42,7 рубля за килограмм.