Украинский политик рассказал о газовом обмане граждан страны

26.10.2018 07:18



Глава платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак рассказал о том, как власти Украины обманывают граждан, чтобы выманивать у них деньги, пишет Лента.ру. Так, речь идет о якобы отказа страны от покупки газа у России, но, Спивак подчеркивает, что Украина все равно покупает российское топливо, только реверсным путем и с серьезной переплатой. Он напомнил украинцам, что после того, как "Нафтогаз", которому выгодна эта ситуация, поднимет цены на газ, следом за ними автоматически поднимутся цены как на оказываемые услуги, так и на продукты питания и на транспорт.

В своем интервью каналу NewsOne Дмитрий Спивак назвал Международный валютный фонд структурой, поглощающей страны "третьего мира" и вытягивающей из них деньги и ресурсы, которая абсолютно не заинтересована в оказании какой-либо реальной помощи Украине.