В Раде рассказали о последствиях разрыва соглашения по Азовскому морю

26.10.2018 06:45



Депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко рассказал о последствиях выхода Украины из договора о совместном использовании Азовского моря, заключенного с Россией, пишет РИА Новости. По его словам данное решение загонит страну в тупик при рассмотрении споров в судах Европейского союза. Также, данное решение негативно скажется на возможности дипломатических маневров при решении вопросов в регионе.