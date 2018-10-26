Какие праздники отмечают в России 26 октября?

26.10.2018 06:32



26 октября в России отмечают День автомобилиста, Международный день тещи, а также Праздник приятных неожиданностей, пишет Politeka. Также, в этот день православные христиане отмечают несколько церковных праздников: Священномучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы, диакона, мученика Агафодора и мученицы Агафоники; Преподобного Вениамина Печерского; Обретение мощей священномученика Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского и Кашинского, и, конечно, Иверской иконы Божией Матери.

По приметам, 26 октября обязательно нужно было сходить в баню, чтобы избавиться от всех недугов и хворей и защитить свое здоровье на год. Но парились только утром или днем. Вечером, а особенно после захода солнца, ходить в баню было запрещено, чтобы не разозлить банного духа - Банника.