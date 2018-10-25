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Загрязнение воздуха и шум повышают риск сердечных приступов

25.10.2018 23:28
Загрязнение воздуха и шум повышают риск сердечных приступов

Там, где загрязнение воздуха высокое, уровень шума при движении транспорта обычно также увеличивается. Как показывает предыдущее исследование, не только загрязнение воздуха отрицательно сказывается на состоянии здоровья, но и шум автомобилей, поездов и самолетов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Исследования, изучающие влияние загрязнения воздуха без достаточного учета влияния шума на здоровье, могут переоценить влияние загрязнения воздуха, пишет ScienceDaily.

В исследовании проведенном Швейцарским институтом тропических исследований и общественного здравоохранения (Swiss TPH), рассматривались комбинированные эффекты загрязнения воздуха и шума при движении транспорта для смертности от сердечного приступа, учитывая все смертельные случаи, которые произошли в Швейцарии в период с 2000 по 2008 год. Анализ, в который включались только мелкие частицы (PM2.5), свидетельствует о том, что риск сердечного приступа повышается на 5,2% на 10 мкг / м3, увеличивая долгосрочную концентрацию дома. Исследования, которые также учитывают шум на дорогах, железных дорогах и самолетах, показывают, что риск сердечного приступа, связанный с мелкозернистыми частицами, фактически значительно уменьшается; 1,9% на 10 мкг / м3. Эти данные показывают, что отрицательные эффекты загрязнения воздуха могут быть переоценены в исследованиях, которые не могут одновременно рассматривать воздействие шума.

«Наше исследование показало, что транспортный шум увеличивает риск сердечного приступа на 2-3,4% на 10 децибел, увеличивая средний уровень звукового давления в домашних условиях», - сказал Мартин Рёсли, руководитель отдела экологических рисков и здравоохранения в Swiss TPH, и автор публикации. «Поразительно, что воздействие шума не зависит от воздействия загрязнения воздуха».

Исследование также показало, что люди, подверженные воздействию как загрязнения воздуха, так и шума, подвергаются наибольшему риску сердечного приступа. Следовательно, эффекты загрязнения воздуха и шума являются аддитивными.

«Общественные обсуждения часто сосредотачиваются на негативном влиянии на здоровье как загрязнения воздуха, так и шума, но не учитывают комбинированное воздействие», - сказал Рёсли. «Наши исследования показывают, что оба воздействия должны рассматриваться одновременно».

Это имеет последствия как для политики, так и для будущих исследований. Следовательно, исследователи рекомендуют включать воздействие шума при движении транспорта в любые дальнейшие исследования, связанные с загрязнением воздуха и здоровьем, чтобы избежать переоценки негативных последствий загрязнения воздуха для сердечно-сосудистой системы.

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