Загрязнение воздуха и шум повышают риск сердечных приступов

25.10.2018 23:28



Там, где загрязнение воздуха высокое, уровень шума при движении транспорта обычно также увеличивается. Как показывает предыдущее исследование, не только загрязнение воздуха отрицательно сказывается на состоянии здоровья, но и шум автомобилей, поездов и самолетов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Исследования, изучающие влияние загрязнения воздуха без достаточного учета влияния шума на здоровье, могут переоценить влияние загрязнения воздуха, пишет ScienceDaily.

В исследовании проведенном Швейцарским институтом тропических исследований и общественного здравоохранения (Swiss TPH), рассматривались комбинированные эффекты загрязнения воздуха и шума при движении транспорта для смертности от сердечного приступа, учитывая все смертельные случаи, которые произошли в Швейцарии в период с 2000 по 2008 год. Анализ, в который включались только мелкие частицы (PM2.5), свидетельствует о том, что риск сердечного приступа повышается на 5,2% на 10 мкг / м3, увеличивая долгосрочную концентрацию дома. Исследования, которые также учитывают шум на дорогах, железных дорогах и самолетах, показывают, что риск сердечного приступа, связанный с мелкозернистыми частицами, фактически значительно уменьшается; 1,9% на 10 мкг / м3. Эти данные показывают, что отрицательные эффекты загрязнения воздуха могут быть переоценены в исследованиях, которые не могут одновременно рассматривать воздействие шума.

«Наше исследование показало, что транспортный шум увеличивает риск сердечного приступа на 2-3,4% на 10 децибел, увеличивая средний уровень звукового давления в домашних условиях», - сказал Мартин Рёсли, руководитель отдела экологических рисков и здравоохранения в Swiss TPH, и автор публикации. «Поразительно, что воздействие шума не зависит от воздействия загрязнения воздуха».

Исследование также показало, что люди, подверженные воздействию как загрязнения воздуха, так и шума, подвергаются наибольшему риску сердечного приступа. Следовательно, эффекты загрязнения воздуха и шума являются аддитивными.

«Общественные обсуждения часто сосредотачиваются на негативном влиянии на здоровье как загрязнения воздуха, так и шума, но не учитывают комбинированное воздействие», - сказал Рёсли. «Наши исследования показывают, что оба воздействия должны рассматриваться одновременно».

Это имеет последствия как для политики, так и для будущих исследований. Следовательно, исследователи рекомендуют включать воздействие шума при движении транспорта в любые дальнейшие исследования, связанные с загрязнением воздуха и здоровьем, чтобы избежать переоценки негативных последствий загрязнения воздуха для сердечно-сосудистой системы.