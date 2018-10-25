Саудовская Аравия вложит $500 млрд в Российско-китайский инвестфонд

25.10.2018 20:32



Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Саудовская Аравия планирует вступить в совместное партнерство с Россией и Китаем, вложив порядка $500 млрд в Российско-китайский инвестфонд, который в последствии будет переименован в Российско-китайско-саудовский фонд, пишет ТАСС. Функция создания данного фонда заключается в развитии инвестиционных, экономических и торговых связей между странами.