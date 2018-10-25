Лавров озвучил сроки выхода США из Договора о РСМД

25.10.2018 19:55



Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ближайшее время потеряет одного из своих участников, а именно США, сообщили РИА новости. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, решение со стороны США уже принято и остаётся лишь документально и формально его оформить, что займёт, примерно, от одного месяца до полутора. После объявления США о выходе из договора, будет запущен отсчёт шести месяцев, по истечении которых договор перестанет действовать и для другой стороны-участницы данного соглашения.