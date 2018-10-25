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«Газпром» начал арбитражное разбирательство против Украины

25.10.2018 19:21
«Газпром» начал арбитражное разбирательство против Украины

Штрафные санкции, составившие 6 миллиардов долларов стал причиной арбитражной судебной тяжбы, инициатором в которой явился «Газпром», а ответчиком явилась Украина, сообщают РИА новости. Вышеназванный денежный штраф был предписан Антимонопольным комитетом Украины за якобы злоупотребление своим монопольным положением в сфере транспортировке газа. Подобные действия Украины являются нарушением договорённости между Россией и Украиной «о поощрении и взаимной защите инвестиций» от 27 ноября 1998 года.

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