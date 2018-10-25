Госдума одобрила законопроекты о налоге для самозанятых

25.10.2018 18:44



Законопроект определяющий режим налогового режима для самозанятых граждан прошёл первое чтение, сообщает «Коммерсантъ». Для граждан, занимающихся подобной деятельностью, установили размеры налоговой ставки. Так, для лиц, которые оказывают услуги или продают товары физическим лицам, налоговая ставка определена в размере 4%, а для таких же лиц, но оказывающих услуги индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, процентная ставка будет равна 6%. Подобный налоговый режим подойдёт тем лицам, чей месячный доход не превышает 200 тыс. рублей, а также не имеют работодателя и наёмных сотрудников.