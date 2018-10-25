Трамп прокомментировал сообщения о прослушке его телефонов

25.10.2018 18:25



Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он якобы использует для звонков обычный, не защищенный, телефон, сообщает RT. Он заявил, что информация, представленная журналистами, не соответствует действительности, а для звонков у него есть всего один правительственный телефон, который защищён от какой-либо утечки информации самым надёжным способом. Кроме того, он очень редко им пользуется, так как в этом нет объективной необходимости. В Кремле, в свою очередь, с юмором прокомментировали сообщения о причастности российских спецслужб к прослушке президента США.