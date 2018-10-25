Жертвами наводнения в Краснодарском крае стали два человека

25.10.2018 17:40



В настоящий момент идёт устранение последствий стихийного бедствия, вызванного сильными проливными дождями, прошедшими в Краснодарском крае, сообщает «Коммерсантъ». В зоне затопления оказалось порядка 30 населённых пунктов, а более 450 человек были эвакуированы. В терпящих бедствие районах Краснодарского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате буйства стихии два человека погибли, а ещё один числится пропавшим без вести.