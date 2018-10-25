Стивен Кинг продал подросткам права на экранизацию рассказа за $1

25.10.2018 17:13



Два мальчика из Уэльса получили от писателя Стивена Кинга права на экранизацию его произведения «Велотренажер» в обмен на символический 1 доллар США, сообщает ТАСС. Алфи Эванс в возрасте 16 лет и Керис Клифф, которой 14 лет, связались по поводу данного вопроса с писателем и довольно быстро получили от него положительный ответ. Помогать детям с экранизацией будет режиссер местной, небольшой кинокомпании – Кевин Филлипс. В сделке указано, что ребята не смогут получить прибыль от показов своего фильма и должны отправить писателю копию кинокартины. Стивен Кинг создал проект «Dollar babies» (малыши на доллар), чтобы дать возможность ученикам и студентам экранизировать свои произведения за символическую оплату в размере 1 доллар США.