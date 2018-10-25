В Кремле отреагировали на статью о том, что российские спецслужбы прослушивают телефон Трампа

25.10.2018 13:57



В Кремле ответили на публикацию New York Times о том, что российские спецслужбы занимаются прослушкой личного телефона Дональда Трампа, передает Интерфакс. Комментируя статью, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал обратиться за ответами к самому изданию, которое, по его словам, вероятно «обладает какой-то детальной информацией».

«В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором», - подчеркнул пресс-секретарь президента. Отметив, что в Кремле сожалеют о «бездумной публикации сообщений», которые говорят о понижении уровня журналистской ответственности.