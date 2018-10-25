Милонов просит не допустить празднования Хэллоуина в российских школах

25.10.2018 13:01



Депутат ГД Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с предложением: сделать все, что бы в школах России не праздновался Хэллоуин, передает РИА Новости. Парламентарий также потребовал применить жесткие дисциплинарные меры по отношению к организаторам этого праздника в учебных заведениях.

Милонов также рассказал о том, что за последнее время ему поступили жалобы от родителей, которые выражали свое беспокойство по поводу того, что их детей в школах привлекают к отмечанию «сомнительного праздника» Хэллоуина, в частности, к созданию костюмов нечисти и украшению классов загробными элементами.