Скончался писатель Анатолий Гладилин

25.10.2018 10:00



Ушел из жизни Анатолий Гладилин как передает РИА Новости, 83-летний советский писатель умер в Париже. В столице Франции он жил последние несколько лет. О причинах смерти на данный момент ничего не сообщается. Подробности, вероятно, станут известны позднее.

Напомним, что в 1956 году Гладилин стал автором повести «Хроника времен Виктора Подгурского». Затем вместе со своей семьей он был вынужден уехать во Францию.