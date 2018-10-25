Пилоты рассказали, о чем никогда не говорят пассажирам

25.10.2018 06:17



В интервью изданию Daily Mail пилоты пассажирских лайнеров рассказали, о чем они никогда не говорят пассажирам, чтобы не спровоцировать панику на борту лайнера, пишет Газета.ру. Так, пилоты никогда не говорят об опасности турбулентности. Они предупреждают о входе самолета в опасную зону и просят пассажиров пристегнуть ремни, но никогда не говорят, что в результате турбулентности не пристегнутые пассажиры рискуют оказаться прижатыми к полу. Также, пилоты не сообщают о том, что не могут найти аэропорт из-за большого количества огней в ночное время. По словам пилотов, пассажирам никогда не раскрывают возраст воздушного судна и подробности о его уборке. Ну и конечно, пассажирам не сообщают, если в кабину пилотов проник террорист. Это точно спровоцирует панику в салоне лайнера.