Ученые рассказал об опсности зимненго периода

25.10.2018 05:38



Шведские ученые провели серьезное исследование и выяснили, что понижение температуры ниже 0 °C является одним из факторов возникновения сердечного приступа, пишет РИА Новости. Так, результаты исследования показали, что во время понижения температур сердечный приступ у людей возникал на 10% чаще. Учены объяснили данный факт низким поступлением кислорода в сердце из-за того, что на холоде сужаются кровеносные сосуды.