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В камеры МКС попал НЛО-трансформер

24.10.2018 23:58

Известный уфолог Скотт Уоринг разместил на своем канале в YouTube видео, в котором он рассказывает о меняющем форму неопознанном летающем объекте, запечатленном во время прямой трансляции с Международной космической станции.

Наблюдая за записью с камер МКС уфолог заметил необычный объект, который находился на дальнем расстоянии. НЛО немного переместился и через некоторое время изменил форму с круглой на сигарообразную.

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